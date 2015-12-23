الجبهة الشعبية لتنمية مصر تطالب بتحويل مستشفى السويس الجامعى إلى طوارئ

طالب سليمان الحوت منسق عام الجبهة الشعبية لتنمية مصر ، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتدخل الفورى لتحويل مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى إلى مستشفى طوارئ وفصل إدارتها عن إدارة الجامعة بعد تردى الخدمة الصحية بها وموت عدد من المرضى بسبب الإهمال والارتفاع الكبير فى الأسعار للعلاج بها.

وقال سليمان الحوت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أنه على الرئيس السيسى التدخل فورا لتصحيح تلك الكارثة، مؤكدا أن العائد من المستشفى ضخم جدا، ويتم توزيعه على رئيس الجامعة ومساعديه فى شكل مكافآت مشددا على أن التكلفة تفوق كبريات المستشفيات الخاصة فى مصر والمركز الطبى العالمى، على حد قوله.

وأكد الحوت أن الحل الوحيد فصل إدارة المستشفى عن الجامعة نهائيا، وضمها إلى قطاع الصحة للدولة وخاصة وأن الأرض التى تقام عليها ذلك المستشفى هى ملك لمحافظة الإسماعيلية وليست ملك للجامعة .