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إعادة "الدواهري" مديرا للحجر الصحي بمطار القاهرة وإقالة "الإمام"

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إعادة "الدواهري" مديرا للحجر الصحي بمطار القاهرة وإقالة "الإمام" إعادة "الدواهري" مديرا للحجر الصحي بمطار القاهرة وإقالة "الإمام"

كتب : حسن حسين الأحد 23-06-2013 17:18

قررت عبير بركات مساعدة وزير الصحة للشؤون الوقائية، إعادة الدكتور دواهري عشماوي مديرا للحجر الصحي بمطار القاهرة بدلا من الدكتورة أماني الإمام التي تمت إقالتها مع نائبها الدكتور حازم حسين.

صرحت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة: إن القرار جاء في صالح العمل بمطار القاهرة بعد تكرار وتزايد شكاوى العاملين بالحجر الصحي ضد المديرة السابقة وسوء معاملتها لهم؛ حيث تقدم 45 من العاملين بشكوى مكتوبة لوزير الصحة كما نظموا وقفة احتجاجية لم تؤثر على سير العمل في المطار.

يذكر أن الدكتور "دواهري" يعد من الكفاءات المتميزة في وزارة الصحة، وكان يعمل مديرا للحجر الصحي من قبل، وتمثل عودته مكسبا لسلطات الحجر الصحي لما يتمتع به من علاقات متميزة بين العاملين بالحجر وباقي الأجهزة العاملة بالمطار.

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