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بالصور.. انهيار عقار مكون من 5 طوابق بدمنهور وأنباء عن سقوط ضحايا

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بالصور.. انهيار عقار مكون من 5 طوابق بدمنهور وأنباء عن سقوط ضحايا بالصور.. انهيار عقار مكون من 5 طوابق بدمنهور وأنباء عن سقوط ضحايا
انهار عقار مكون من 5 طوابق بشارع الأنصارى بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ،منذ قليل ، وسط أنباء عن سقوط ضحايا ، وتحطم عدد من السيارات التى كانت تقف أسفل العقار.

وانتقلت على الفور القيادات الأمنية بقيادة اللواء جمال متولى مساعد مدير أمن البحيرة ، والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور إلى موقع الحادث ، كما هرعت سيارات الإسعاف و قوات والحماية المدنية بقيادة العميد جمال يس لموقع الحادث .

وجارى البحث عن الضحايا أسفل الأنقاض.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>- بالصور.. انهيار عقار مكون من 3 طوابق بأسيوط.. مصرع أمين شرطة وإصابة شخصين آخرين.. والمحافظ يقررعمل مسح شامل للمنشآت الآيلة للسقوط بالمنطقة للوقوف على حالات المبانى.. وإخلاء المنازل المجاورة لتصدعها
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