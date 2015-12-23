بالصور.. انهيار عقار مكون من 5 طوابق بدمنهور وأنباء عن سقوط ضحايا

انهار عقار مكون من 5 طوابق بشارع الأنصارى بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ،منذ قليل ، وسط أنباء عن سقوط ضحايا ، وتحطم عدد من السيارات التى كانت تقف أسفل العقار.

وانتقلت على الفور القيادات الأمنية بقيادة اللواء جمال متولى مساعد مدير أمن البحيرة ، والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور إلى موقع الحادث ، كما هرعت سيارات الإسعاف و قوات والحماية المدنية بقيادة العميد جمال يس لموقع الحادث .

وجارى البحث عن الضحايا أسفل الأنقاض.

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