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رئيس الزمالك: "أقسم بالله ما هاخد لاعب من الأهلى بدون موافقة محمود طاهر"

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رئيس الزمالك: "أقسم بالله ما هاخد لاعب من الأهلى بدون موافقة محمود طاهر" رئيس الزمالك: "أقسم بالله ما هاخد لاعب من الأهلى بدون موافقة محمود طاهر"
أكد رئيس الزمالك، أنه لم ولن يتفاوض مع أى لاعب من لاعبى النادى الأهلى، إلا بعد الحصول على موافقة المهندس محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء، قائلاً: "أقسم بالله أقسم بالله العظيم ما هاخد لاعب من الأهلى إلا بعد الإتفاق مع محمود طاهر".

ورد رئيس الزمالك خلال تصريحات تليفونية لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور، عبر شاشة "LTC" على شائعة توقيع حسين السيد لاعب الأهلى للزمالك، قائلاً: "ولا شفت حسين السيد، ولا حد عندى شافه، وأخر مرة شفت فيها حسين كان يوم ماتش السوبر واللاعب قالى: والله أنا مؤدب جداً، أنا سيادة الريس واخد عنى فكرة وحشة، وردت عليه: طيب أحلق شعرك بس الأول".

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