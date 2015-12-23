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نوال الدجوى: إلغاء الآلة الحاسبة والاهتمام بالرياضيات علاج أزمة التعليم

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نوال الدجوى: إلغاء الآلة الحاسبة والاهتمام بالرياضيات علاج أزمة التعليم نوال الدجوى: إلغاء الآلة الحاسبة والاهتمام بالرياضيات علاج أزمة التعليم
طرحت الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب msa، "روشتة" لعلاج اللأزمات التى تواجه العملية التعليمية فى ، تتمثل فى إلغاء استعمال الآلة الحاسبة فى المرحلة الابتدائية حتى يتم الاعتماد على التفكير، والاهتمام بمناهج العلوم والرياضيات.

وحول تطوير البحث العلمى، نصحت نوال الدجوى خلال حوارها مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية "النهار"، بالاشتراك فى مشروعات كبرى مع الدول المتقدمة ، مشيره إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم جدا بملف التعليم فى مصر ، متابعة: "الرئيس يقدم أقصى ما عنده، ويجب على الناس أن تفعل ذلك أيضاً، حتى تظل مصر كبيرة".

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مصر 365

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