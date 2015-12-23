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بالفيديو.. رئيس الزمالك:"اللى هيقل أدبه هضربه بالجزمة زى ما ضربت زكى بدر"

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بالفيديو.. رئيس الزمالك:"اللى هيقل أدبه هضربه بالجزمة زى ما ضربت زكى بدر" بالفيديو.. رئيس الزمالك:"اللى هيقل أدبه هضربه بالجزمة زى ما ضربت زكى بدر"
هدد رئيس نادى الزمالك، أحمد العدوى المحامى الموكل من الحكام، بـ"الضرب بالجزمة"، بعد أن أكد الأخير أن 120 حكماً وقعوا بياناً بامتناعهم عن إدارة أى مباراة للزمالك، لحين تقديم رئيس النادى اعتذاراً عن الإساءات.

ووجه رئيس الزمالك، خلال تصريحات لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور، عبر شاشة "LTC" حديثه لـ"العدوى" قائلاً: "مايشرفش الزمالك إن الحكام دى تحكملهم، والمحامى ده أقوله روح العب بعيد يالا، ومش أى حد خد ليسانس حقوق يبقى محامى، ومش عايز شغل بلطجة، ولو راجل يجيى يقابلنى بكرة فى النقابة الساعة واحدة وأنا هضربه بالجزمة".

وأضاف رئيس القلعة البيضاء: "أنا اتأكدت إن الحكام رجعوا فى كلامهم دلوقتى، ومافيش بيان، وأى عيل هيقل أدبه على الزمالك هياخد بالجزمة، إنما فى رشوة، وفى قبض مليون جنيه، وعارفين فى بيت مين، وأنا جزمتى مشهورة، وفى وزير داخلية قبل كده اسمه ذكى بدر ضربته بالجزمة فى عز جبروته"، على حد قوله.

وأكد رئيس الزمالك، أن النادى الأهلى، ليس له صلة بموضوع رشوة الحكام، سواء من قريب أو من بعيد، وأن إحدى الشركات الكبرى هى المتورطة فى الأمر.

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مصر 365

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