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غدا.. سماع الشهود فى محاكمة 13 متهما بقضية مقتل حارس محافظ البنك المركزى

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غدا.. سماع الشهود فى محاكمة 13 متهما بقضية مقتل حارس محافظ البنك المركزى غدا.. سماع الشهود فى محاكمة 13 متهما بقضية مقتل حارس محافظ البنك المركزى
تستمع الدائرة 19 جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود، والمنعقدة بمجمع محاكم زينهم، بالسيدة زينب، غدا الخميس، لشهود الإثبات فى محاكمة 13 شخصا لاتهامهم بقتل حارس محافظ البنك المركزى هشام رامز، وسرقة سيارته منتصف شهر فبراير من العام الماضى .

كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين، تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية فى منطقة سكانية وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وأعد قرار إحالة المتهمين وباشر التحقيقات، فريق من النيابة، ضم كلا من أسامة حنفى رئيس نيابة الحوادث، ومحمد علوانى ومحمد حلمى وكلاء النيابة.

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