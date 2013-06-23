دراسة: غسل اليدين بالصابون يجب أن يستغرق 20 ثانية على الأقل

كتب : سارة سعيد منذ 57 دقيقة

أشارت دراسة صادرة عن جامعة ميشيجان، حول توثيق عادات غسل اليدين، أن 5% فقط من الناس يغسلون أيديهم بطريقة صحيحة، حيث وجدت الدراسة التي أجريت على 3749 شخص في المراحيض العامة، أن 95% من المستخدمين الحمامات لا يغسلون أيديهم لمدة 15-20 ثانية، وهو الوقت الموصى به لقتل الجراثيم المسببة للعدوى، إلي جانب أن ثلث الشخاص لا يهتمون باستخدام الصابون، وآخرون يتخطون غسل أيديهم تماما.

وأشارت الدراسة أن 15% من الرجال لا يغسلون أيديهم مطلقا، مقارنة بالنساء، 7% فقط، وأن نصف الرجال يستخدمون الصابون في حين تستخدمه 78% من النساء.

ويوضح دكتور روبرت كلاين، رئيس شعبة الأمراض المعدية في مستشفى روزفلت بنيويورك، والمشرف على الدراسة، أن البكتيريا تنتشر في مقابض المراحيض، وعلى أبواب دورات المياه والصنابير والمناشف، وعلى معظم أوجه الأسطح التي تتعامل باللمس، فانتقالها من خلال اليدين يمكن أن يسبب التهابات أو فيروسات.

ونصح كلاين بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بعد استخدام المرحاض، وشطفها جيدا للتخلص من معظم البكتيريا، وأن عملية غسل اليدين لابد أن تستغرق ما لا يقل عن 20 ثانية.