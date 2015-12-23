أخبار عاجلة

العين الثالثة: حلقة الجمعة 07 إبريل 2017 -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
مزارات الإسكندرية السياحية تستقبل الأطفال مجانا في يوم اليتيم -
الذهب يرتفع 6 جنيهات في السوق المحلي -
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016 -
12 ساعة بين قصف سوريا.. ورد «الخارجية» الهزيل -
رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

زوجة تتهم زوجها بقتل طفلهما بسبب خلافات بينهما فى كفر الشيخ

Google+ Print
زوجة تتهم زوجها بقتل طفلهما بسبب خلافات بينهما فى كفر الشيخ زوجة تتهم زوجها بقتل طفلهما بسبب خلافات بينهما فى كفر الشيخ
لقى الطفل " محمود.ف.خ" عامين ونصف مصرعه بعد أن طرحه والده أرضاً على إثر خلافات مع والدته، وحررت الزوجة محضراً ضد زوجها بالواقعة، حمل رقم رقم 12136 لسنة 2015 إدارى مركز مطوبس.

وتلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، واللواء محمد عمار رئيس مباحث المديرية، يفيد بتقدم " كامليا .م.ن" 30 سنة ربة منزل بلاغاً لمأمور مركز مطوبس يفيد بوفاة نجلها الرضيع، واتهمت زوجها بالتسبب فى الحادث، وانتقلت قوة من قسم مطوبس لمكان وقوع الجريمة بمنزل أسرة الطفل القتيل، وتم نقل جثة الرضيع لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وأكدت والدة الطفل فى اتهامها لزوجها "والد الطفل" بالتسبب فى وفاته بإلقائه على الأرض مرتين بقوة فاصطدم رأسه بالأرض ولقى مصرعه في الحال، لخلافات بينهما بمنزل الزوجية.

وألقت مباحث مطوبس القبض على الأب ، وجار عرضه على النيابة العامة، وتحرر المحضر رقم 12136 لسنة 2015 إدارى مركز مطوبس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365