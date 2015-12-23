زوجة تتهم زوجها بقتل طفلهما بسبب خلافات بينهما فى كفر الشيخ

لقى الطفل " محمود.ف.خ" عامين ونصف مصرعه بعد أن طرحه والده أرضاً على إثر خلافات مع والدته، وحررت الزوجة محضراً ضد زوجها بالواقعة، حمل رقم رقم 12136 لسنة 2015 إدارى مركز مطوبس.

وتلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، واللواء محمد عمار رئيس مباحث المديرية، يفيد بتقدم " كامليا .م.ن" 30 سنة ربة منزل بلاغاً لمأمور مركز مطوبس يفيد بوفاة نجلها الرضيع، واتهمت زوجها بالتسبب فى الحادث، وانتقلت قوة من قسم مطوبس لمكان وقوع الجريمة بمنزل أسرة الطفل القتيل، وتم نقل جثة الرضيع لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وأكدت والدة الطفل فى اتهامها لزوجها "والد الطفل" بالتسبب فى وفاته بإلقائه على الأرض مرتين بقوة فاصطدم رأسه بالأرض ولقى مصرعه في الحال، لخلافات بينهما بمنزل الزوجية.

وألقت مباحث مطوبس القبض على الأب ، وجار عرضه على النيابة العامة، وتحرر المحضر رقم 12136 لسنة 2015 إدارى مركز مطوبس.