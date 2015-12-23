يوسف الخال: نعم كنت خائفاً ولكن قررت التحدي من أجل خاتون

صرح الفنان اللبناني يوسف الخال بأنه كان قلقاً وخائفاً من الأوضاع الأمنية في سورية وخصوصاً أن الأخبار المتداولة لا تطمئن أبداً، ولكنني قررت خوض المغامرة واكتشاف الواقع بنفسي، وهذا ما جعلني أقبل دوري في خاتون، وطبعاً كون الدور أعجبني وفعلاً أول ما وصلت إلى دمشق شعرت بأنني بمكان يسوده الحب، وتجد بكل شارع من شوارع دمشق تحدياً للعيش، يقوم الخال بتجسيد شخصية ضابط فرنسي يطلب منه حماية الحارة، ولكن الأمور تنقلب عندما يقع في غرام خاتون الفتاة التي تجعله يتحدى الجميع من أجلها.