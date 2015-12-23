غسان مسعود يطمئن جمهوره

بعد انتشار خبر مرضه خرج الفنان غسان مسعود؛ ليطمئن جمهوره عبر رسالة وجهها قال فيها: جمهوري الحبيب ولكل من خاف عليّ أنا بخير وكل ما في الأمر مجرد وعكة صحية عابرة، وطلب مني الأطباء الراحة لفترة معينة، وعن التضخيم الإعلامي الذي حصل بسبب اعتذاره من عدم السفر للجزائر قال مسعود: أولاً أنا سعيد جداً لدعوتي للتكريم بالجزائر هذا البلد الجميل والطيب بأهله وشعبه والراقي بفنه، ولكن كل الأمر أن نزلة برد أقعدتني في الفراش، ولم أكن لأستطيع تحمل عناء السفر، وأنا شخصياً لا أعلم لمَ هذا التضخيم الكبير للمسألة؟