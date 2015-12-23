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لماذا رفض محمد منير الغناء باللغة الإنجليزية في آخر حفلاته؟

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الثلاثاء 22-12-2015 20:18

شارك المطرب محمد منير، في حفل المولد النبوي الشريف مع فريق "كايرو ستبس" بأغنية "مدد يا رسول الله" واستطاع منير خطف الأضواء بحضوره الطاغي فور ظهوره على المسرح بصحبة العازف العالمي ماتيس فراي، حيث شكر دار الأوبرا على الحفل مردداً كلمات أغنية "مدد يا رسول الله" دون موسيقى ومرحباً بفرقة "كايرو ستبس" مشيراً إلى أنه لا يريد التحدث باللغة الإنجليزية لأنه وفرقة "كايرو ستبس" يجيدون لغة أخرى وهى لغة الموسيقى والغناء.
وشارك "الكينج" محمد منير في غناء الأغنية مروة ناجي وعلي الهلباوي ومونيكا جورج وهي الأغنية التي لاقت تفاعلاً شديداً مطلقاً الصفارات وسط عاصفة من التصفيق الحاد.
وغنى منير في الحفل الذي نظمه محمود يوسف آخر أغنياته "أنا منك أتعلمت". وفور انتهاء الأغنية قال منير "إننا شعب يغني وهيفضل يغني ورسالتنا العدل في كل شيء"، فيما وقفت الفرقة صفاً واحداً لتحية الجمهور.

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سيدتي