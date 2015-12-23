السفير كاظم الساهر يقوم بجولة على مخيمات النازحين

في إطار مهمته، كسفير للامم المتحدة، قام الفنان كاظم الساهر، بجولة على مخيمات النازحين في لبنان، حيث تفقد الأطفال السوريين والعراقيين الذين يقيمون في تلك المخيمات مع أهاليهم.

ولقد قام كاظم الساهر نشر بعض من صور الزيارة ، على موقعه الرسمي على "إنستغرام" .

يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عينت الفنان كاظم الساهر سفيراً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، على ان يقوم من خلال منصبه الجديد على دعم عمل (يونيسيف) مع الأطفال وسيركز بشكل خاص على الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع"

من ناحية أخرى، سيطل الفنان كاظم الساهر، السبت المقبل في الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس"، والتي ستشهد تتويج الفائز بالبرنامج، على أن يستعد خلال الفترة المقبلة، للإطلالة إلى جانب نانسي عجرم وتامر حسني في برنامج "ذا فويس كيدز" .

غسان مسعود يطمئن جمهوره