نسرين طافش تكشف عن شخصيتها في "الطواريد"

نشرت الفنانة نسرين طافش، عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" صوراً لها وهي بالشكل البدوي، والتي تعود إلى شخصية وضحى التي تجسدها في مسلسل "الطواريد".

يشار إلى أنه يتم حالياً تصوير مسلسل "الطواريد" في إمارة أبو ظبي بمشاركة نخبة من نجوم الدراما السورية، على أن يتم عرضه في رمضان 2016.

وتدور أحداث العمل حول قبيلة الطواريد، التي يتزعمها الشيخ "طرود" الذي كان قد عثر قبل ثلاثين عاماً على طفلين هما: "خلف ومهاوش" وأمر نساء القبيلة بإرضاعهما، لتتحول عملية الإرضاع تلك إلى عائق أمام زواج خلف ومهاوش بعد ثلاثة عقود من واقعة الإرضاع تلك.

ويلعب الممثل محمد حداقي شخصية "خلف" بينما يجسد الممثل أحمد الأحمد شخصية "مهاوش، بينما تؤدي نسرين طافش شخصية وضحى.

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