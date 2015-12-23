من هي ميس التي حولت ناجي طعمي للإنتاج و الإخراج؟

بدأ المخرج ناجي طعمي تصوير مسلسله الجديد "لست جارية" من إنتاج المؤسسة العامّة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، بالشراكة مع مؤسسة "الفارس"، عن نص للكاتب د. فتح الله عمر.

وفي مسلسل "لست جاريّة" يقدم ناجي طعمي نفسه منتجاً إلى جانب كونه مخرج العمل، حيث يشارك المؤسسة بإنتاج المسلسل، عبر مؤسسة "الفارس" التي يملكلها، ونفّذت الموسم الفائت إنتاج مسلسل "عين الجوزة" اللبناني من إخراجه أيضاً.

ويؤكد طعمي على أنّه مخرج أولاً وأخيراً، أما خوضه تجربة الإنتاج فيأتي إيماناً منه بضرورة دعم صناعة الدراما التي تمثل أحد الأوجه الحضارية لسورية، بمواجهة الأزمات المتلاحقة التي تعانيها هذه الصناعة، وأبرزها خيار فنّانين وفنيين سوريين كثر العمل خارج البلاد، وهو لا يقف ضد هذا الخيّار لكنّه يجد أنّ من واجبه كما الكثيرين: "الدفاع عن درامانا السوريّة، وإبقائها واقفةً على قدميها بالمقام الأوّل، رغم المخاطر، ثم تأتي المكاسب الماديّة في الدرجة الثانية."

ويتخذ العمل من "مأساة "ميس" التي تؤدي دورها الفنانة كندة حنا وعلاقاتها المتعددة المناحي بمن حولها إطاراً عامّاً لحكاية يلخصّها الكاتب فتح الله عمر "بمناقشة قضية انقلاب القيم في مجتمعاتنا العربية المعاصرة، وانحسار مفهوم الشرف بحيث لم يعد يشمل إلا ما يتعلق بالمرأة، بينما الانحرافات الأخلاقية الأخرى كالغش والرشوة، واستغلال النفوذ، فغالباً ما ينظر إليها على أنّها دلائل شطارة، الأمر الذي جعل نساء كثيرات يتمردن، ويتجاوزن الكثير من الأعراف والتقاليد."

المسلسل من بطولة: عبد المنعم عمايري، كندا حنّا، عبد الهادي الصبّاغ، إمارات رزق، زهير رمضان، ضحى الدبس، سوسن ميخائل، رنا شميس، يزن خليل، رشا بلال، مديحة كنيفاتي، مجد حنّا، يامن سليمان، يوسف عسّاف، مي مرهج، وفاء بشّور، وممثلين كثر آخرين.