دور فاعل في المحافل الدولية

لفتت الإمارات منذ بداية العام الجاري أنظار العالم بدورها الفاعل ومشاركاتها المميزة في المحافل الدولية، ومبادراتها الرائدة في مجالات البيئة والطاقة والتراث وغيرها، كما حازت جوائز عدة في بطولات رياضية.

وتفصيلاً، فاز اللواء محمد خلفان الرميثي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، بانتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الجزء الغربي من آسيا في 30 أبريل الماضي، بعدما حصد 39 صوتاً إلى جانب أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي، وهاشم حيدر رئيس الاتحاد اللبناني، ويعتبر فوزه إنجازاً جديداً يضاف لسجل الدولة.

معرض ميلانو

وفاز جناح الإمارات المشارك في معرض «إكسبو ميلانو 2015» الذي أقيم خلال الفترة من الأول من مايو حتى 30 أكتوبر الماضي بجائزة أفضل تصميم خارجي، وحصل المجلس الوطني للإعلام الذي نظم الجناح على جائزة شرفية من المعرض وفق إعلان مجلة العارضين الدولية للفائزين في جوائز المعرض.

وأعلنت وزارة الطاقة في 22 يوليو الماضي تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من الأول من أغسطس الماضي، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية حيث يشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين والديزل، وجاء القرار دعماً لاقتصاد الدولة وترشيداً لاستهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة.

بطولة الشطرنج

وأحرز لاعب منتخب الإمارات للشطرنج سالم عبدالرحمن لقب بطولة آسيا للشطرنج رجال وسيدات لسنة 2015، والتي اختتمت منافساتها في مدينة العين في 15 أغسطس الماضي.

واستضافت أبوظبي للمرة الأولى في الشرق الأوسط فعاليات «قمة مدن البيئة العالمية 2015 حول المدن المستدامة»، خلال الفترة من 11 - 13 من شهر أكتوبر الماضي، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء المحليين والإقليميين والعالميين من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

ابتكارات السيارات

واستضافت الدولة في الثامن من شهر نوفمبر الماضي فعاليات «المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل 2015»، بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية للمرة الأولى في الشرق الأوسط، فيما نظم المؤتمر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع نادي الإمارات للسيارات الشريك الاستراتيجي للهيئة وشركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط المتخصصة في تنظيم المعارض، وذلك بحضور 200 مسؤول من صناع القرار وخبراء دوليين في قطاع تصنيع وتجارة ووضع معايير ومواصفات السيارات الكهربائية والهجينة من العديد من دول العالم، وركز على «الابتكار بمجال السيارات الكهربائية والهجينة». وأطلقت وزارة البيئة والمياه برنامج الإمارات للتميز البيئي يوم 26 نوفمبر الماضي الذي يعد أول برنامج للإدارة البيئية المستدامة عالمياً، يتم من خلاله تصنيف وتقييم المؤسسات الحكومية والجهات الخاصة في الدولة وفق معايير بيئية وطنية، مع الأخذ في الاعتبار الممارسات والمعايير العالمية، في ما سيتم فتح باب المشاركة خلال الربع الثاني من العام المقبل.

آيدكس ودبي للطيران

وشهد العام الجاري افتتاح أكبر معرضين متخصصين في الدفاع والطيران، هما معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2015» الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال شهر يناير الماضي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

أما المعرض الآخر فهو الدورة الـ14 لـ«معرض دبي للطيران» التي أقيمت خلال الفترة من 8 - 12 من نوفمبر الماضي، وقد سجل صفقات إجمالية بلغت قيمتها 146 مليار درهم مقارنة بصفقات الدورة السابقة التي تجاوزت 734 مليار درهم.

وأقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الآثار في الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، وبحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس المجلس الوطني للسياحة والآثار.

إبداع رياضي

وشهدت الساحة الرياضية المحلية والعربية والعالمية ردود فعل واسعة بإعلان الفائزين في النسخة السابعة من «جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» في الثامن من شهر ديسمبر الجاري، فيما تقيم الجائزة احتفالية كبيرة يوم 14 يناير المقبل بمركز دبي التجاري العالمي، لتتويج الفائزين بالجوائز وسط حضور رفيع المستوى.

إشادة وتكريم

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في 17 أكتوبر الماضي، يوسف ميرزا نجم المنتخب الوطني للدراجات، والذي حصل على فضيتي البطولة الآسيوية للمضمار والطريق التي أقيمت في مملكة تايلاند وتأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016، مشيداً سموه بما حققه الدراج من إنجازات ووضع رياضة الدراجات الإماراتية على الخريطة العالمية.