لبنى القاسمي: وتيرة العلاقات الإماراتية المصرية تشهد تطوراً ملموساً

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، أن وتيرة العلاقات الإماراتية المصرية تشهد تطوراً ملموساً على كافة الصعد والمستويات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلةً في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وانطلاقاً من العلاقات التاريخية الرّاسخة التي تجمع بين البلدين وبما يساهم في تعزيز مسيرة التعاون المشترك والارتقاء بخطى التنمية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبالها الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي المصرية، والوفد المرافق لها بمقر الوزارة بأبوظبي أمس بحضور وائل جاد السفير المصري بالدولة.

قنوات تعاون

وأوضحت معالي الشيخة لبنى القاسمي خلال اللقاء الذي تركز حول سبل وقنوات تعزيز التعاون بين البلدين، أن المساعدات الإماراتية لمصر بلغت خلال العام 2014 ما جملته 11.78 مليار درهم.