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حمدان بن راشد يستقبل القنصل الأميركي

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حمدان بن راشد يستقبل القنصل الأميركي حمدان بن راشد يستقبل القنصل الأميركي

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في ديوان صاحب السمو حاكم دبي صباح أمس، بول رمزي مالك، القنصل العام الأميركي الجديد في دبي، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد في الدولة.

وقد رحب سموه بالقنصل الأميركي، متمنياً له النجاح في أداء مهمته على أكمل وجه، مؤكداً له سموه أنه سيحظى بكل أشكال المساعدة والتعاون من قبل الجهات المعنية في دبي، لتمكينه من أداء عمله دون أي صعوبات، وذلك بما يخدم علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات، والولايات المتحدة الأميركية.

حضر اللقاء أحمد بن حميدان نائب مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وعدد من المسؤولين في دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

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