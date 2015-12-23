عمار النعيمي يدشن مركز عجمان للاتصال في مصفوت

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، دشن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رسمياً مركز عجمان للاتصال في مركز مصفوت للخدمات الحكومية «سند».

ويأتي إطلاق هذا المركز من قبل المجلس التنفيذي لحكومة إمارة عجمان ليتماشى مع أولويات رؤية عجمان 2021 بهدف تعزيز نوعية وجودة وسرعة الخدمات المقدمة للمتعاملين، حيث تم إنشاء المركز لوفرة الكفاءات والكوادر المواطنة في منطقة مصفوت التي يمكن توظيفها في المركز، ما سيساعد على تحسين مستوى الخدمة وتعزيز الهوية الحكومية التي تعد ضرورية لرفع عدد الجهات الحكومية المنضمة إلى مركز الاتصال وزيادة تبنيها له مع الاحتفاظ بالمعرفة داخل الحكومة.

تجهيزات

وقام سموه والحضور بجولة تفقدية في مركز عجمان للاتصال اطلع خلالها على تجهيزات المركز وإمكانياته وأحدث حلول تكنولوجيا المعلومات المتطورة المتوفرة في مركز الاتصال وغيرها من الوسائل التقنية، ما يعزز رسالة المركز وتمكينه من تقديم خدمات ذات جودة عالية لجمهور المتعاملين.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي عقب تدشين المركز أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي بأن يكون لإمارة عجمان مركز اتصال لتقديم خدمات ومعلومات عن الإمارة والبنية التحتية والمناطق السياحية فيها وغيرها من الدوائر، فقد ارتأينا تنفيذ هذا المشروع ليكون بمثابة مركز يقدم خدمات للجمهور ويتلقى اقتراحات ومبادرات لتطوير العمل في كل دوائر حكومة عجمان.

إفادة

ودعا سموه المسؤولين عن المركز إلى ضرورة أن يشمل جميع المعلومات عن الدوائر الحكومية في الإمارة وأن يزود بمعلومات تفيد الجمهور من حيث الاستفسار عن المطلوب لمعاملة ما وتقديم كل المعلومات لتسهيل مهمة المجتمع في متابعة معاملته.

وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وبما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وذلك لدفع جهود التوطين في الإمارة إلى الأمام، مشيراً إلى أن حكومة عجمان تسعى لتوظيف الكوادر الوطنية في مؤسساتها ودوائرها بهدف توطين الوظائف بما يتيح فرص عمل جديدة لمواطني الدولة والتواصل مع عدد من الجهات في القطاع الخاص بالإمارة لخلق فرص عمل ملائمة للمواطنين.

اتفاقيات

وشهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على هامش تدشين المركز توقيع اتفاقيات مستوى الخدمة بين مركز عجمان للاتصال ومع الجهات المحلية التي سيتم الربط معها في المرحلة الأولى والتي تتضمن دائرة الأراضي والأملاك ودائرة المالية ودائرة التنمية السياحية ومؤسسة التنظيم العقاري ومنطقة عجمان الحرة.

وسيعمل المركز في المرحلة المقبلة وفق خطة زمنية واضحة مقسمة إلى مرحلتين المرحلة الأولى تعتمد قنوات التواصل فيها على الهاتف والبريد الإلكتروني والفاكس وربط مركز الاتصال بالجهات المحلية وفي المرحلة الثانية سوف تتنوع قنوات التواصل لتشمل ربط المركز بالنظام الحكومي للاقتراحات والشكاوى واستخدام التطبيقات الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي.

خدمات

وقام سموه بعد تدشين مركز الاتصال بجولة تفقدية في مركز مصفوت للخدمات الحكومية «سند»، اطلع خلالها على ما تقدمه الدوائر المتواجدة بهذا المركز ومنها القيادة العامة لشرطة عجمان ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ودائرة البلدية والتخطيط ووزارة العدل ومركز الخدمات العامة ودائرة الأراضي والأملاك وغيرها.

واستمع سموه خلال الجولة إلى شرح واف عن أهداف ودور المراكز وما تقدمه من خدمات للمواطنين والمقيمين، داعياً إياها ضرورة توفير كل التسهيلات للمراجعين وخدمتهم على أكمل وجه.

قنوات

وقال المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، إن إطلاق مركز عجمان للاتصال في منطقة مصفوت جاء تجسيداً لقرار المجلس التنفيذي من أجل تقديم خدمات الجهات الحكومية عبر العديد من القنوات وليتلقى اتصالات المواطنين والمقيمين والزوار في إمارة عجمان ويجيب على مختلف استفساراتهم ويقدم لهم المعلومات المطلوبة.

وأضاف أن إطلاق المركز يأتي في سياق دعم المجلس لرؤية واستراتيجية حكومة إمارة عجمان التي تركز على توفير الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية لتسهيل تبادل البيانات الحكومية من خلال البنية التحتية الإلكترونية المتكاملة وتوفير منصة حكومية مشتركة آمنة ومتينة وقابلة للتطوير لتمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات متكاملة.

اختبار

وقال المطروشي إن المركز قام في المرحلة الأولى بتعيين 6 موظفين بالإضافة إلى مشرف ومدير للمركز وإن الموظفين الجدد تم اختبارهم قبل التعيين وسيعمل المركز على إخضاع الموظفين الجدد لدورات تدريبية على مهارات خدمة العملاء وتأهيلهم ليكونوا حلقة الوصل بين الجهات الحكومية وعملائها.

مواعيد

ويقدم مركز عجمان للاتصال خدماته على مدار 12 ساعة يومياً متضمنة أيام الإجازات الرسمية والأعياد، كما سيستهدف المركز في المرحلة الأولى الدوائر الحكومية المحلية والجهات التابعة لها على أن تشمل خدماته في المراحل المقبلة جميع الدوائر الحكومية. ويعمل المركز على تقديم خدماته باللغة العربية والإنجليزية للجمهور، حيث يعتبر مركز الاتصال حلقة الوصل بين العملاء والجهات الحكومية التي تقع على عاتقها مسؤولية حل الحالات الواردة إلى المركز في الوقت المناسب مع ضمان جودة الخدمات المقدمة.

زيارة

قام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بعد تدشين مركز عجمان للاتصال بزيارة المواطن علي سعيد حامد البدواوي في منزله بمنطقة مصفوت اطمأن خلالها على أحوال واحتياجات المواطنين واستمع إلى احتياجاتهم، حيث أمر سموه بتلبية كل متطلباتهم الحياتية وتوفير كل سبل الراحة والحياة الكريمة لهم.