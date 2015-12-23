مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تؤجل استقطاعات القروض 18 شهراً

اعتمد مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مقترحاً بتأجيل موعد الاستقطاع الشهري ليبدأ بعد مرور 18 شهراً من تاريخ إصدار شهادة علائم البناء أو بعد صدور شهادة الإنجاز أو أيهما أقرب.

وأوضح سامي قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة لـ «البيان» أن تطبيق القرار سيتم على جميع مشاريع قروض البناء التي لم تبدأ استقطاعات أقساطها الشهرية، حتى لو كانت موافقاتها صدرت قبل العمل بالقرار طالما أن الاستقطاع لم يبدأ.

وكان الاستقطاع يبدأ سابقاً مباشرة بعد شهر من تاريخ صرف أول دفعة من قرض المؤسسة للمقاول.

وأرجع قرقاش تأخير إنجاز المسكن في بعض الحالات إلى أسباب عدة، منها عدم اختيار الاستشاري أو المقاول الكفء، وعدم تقدير تكلفة المشروع بشكل صحيح، وكثرة الأعمال التغييرية خلال مرحلة التنفيذ ما يزيد الأعباء المالية على المالك، ويؤدي إلى بطء الإنجاز أو توقف المشروع.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من القرار وعدم تأخير إنجاز المشاريع التي يفترض أن تنتهي خلال 13 إلى 16 شهراً من تاريخ صدور شهادة علائم البناء، والذي يعتبر غالباً التاريخ الذي يبدأ معه احتساب المدة الزمنية للمشروع.