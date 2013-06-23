شادي خلف: تنازلت عن بطولة سينمائية من أجل "فرح ليلى"

كتب : أ ش أ منذ 24 دقيقة

وصف الفنان الشاب شادي خلف دوره في مسلسل "فرح ليلي"، بأنه سيكون نقلة فنية في مشواره الفني، مشيرا إلى أنه تنازل عن بطولة فيلم سينمائي بسبب المشاركة في المسلسل.

وقال شادي: "تربطني بالمخرج خالد الحجر علاقة صداقة قوية وكانت بدايتي معه في فيلم "قبلات مسروقة" وهو الذي رشحني للمشاركة في مسلسل "فرح ليلي" لأداء دور "نادر" وهو فنان تشكيلي ومعيد بالجامعة ويلتقي بـ"مي" وهي زميلته في كلية الفنون الجميلة والتي تجسد دورها الفنانة نادية خيري.. وتتوالى الأحداث وتنشأ بينهم علاقة حب ولكن ظروفه الاقتصادية الصعبة شأنه شأن العديد من الشباب تمنعه من الارتباط بها، حيث لا يمتلك حتي تكاليف إيجار شقة ليتزوج فيها".

وأضاف: "ورغم الظروف القاسية، إلا أنه يستمر في علاقته بـ"مي"رغم رفض أهلها الارتباط بإبنتهم لأنهم لايشعرون بالراحة تجاهه ويرون أنه شخص انتهازي، وتتوالى الأحداث، ويهرب منها في وقت حرج ويقرر الارتباط بطالبة لديه تدعى هاجر حالتها أكثر غنى ويعهده

والدها بإقامة معرض له مقابل ارتباطه بابنته، فطموحه يعمي عينه ويتخلي عن حبيبته "مي"، ويحدث مشاكل كثيرة ويحاول العودة لها رغم عن والدها؟ عبد الرحمن أبو زهرة؟ وتحدث بينهما مواجهة تكون نهايتها صفعة على الوجه.

وأوضح قائلا: "أثناء التصوير صفعني الفنان عبد الرحمن أبو زهرة صفعة حقيقية بيده ظللت أشعر بعدها بالألم لمدة يومين كاملين".

وأشار إلى أنه رفض المشاركة في فيلم سينمائي بسبب مشاركته في مسلسل "فرح ليلى" لأنه يرى أن المسلسل سوف يكون نقلة كبيرة في مشواره الفني، وقال: "أثق جدا في المخرج خالد الحجر وأراه من المخرجين الذين يحبون الممثل ويستمعون إليه ويتركون له مساحة لكي

نصل إلى الشكل النهائي وخالد الحجر من المخرجين الذين يتميزون بالهدوء في البلاتوه ومعه أشعر أنني أخرجت كل طاقتي ولا أشعر أنني في البلاتوه لكي أقدم ما يملي عليّ فقط لذلك فلست نادما على أنني اكتفيت بمسلسل "فرح ليلى" لأنه مكتوب بشكل رائع واعتبره نقلة للشباب في العمل وأيضا ليلى علوي من الفنانات التي استمتعت بالعمل معها".

مسلسل "فرح ليلي" قصة وإخراج خالد الحجر، وسيناريو وحوار عمرو الدالي وبطولة ليلى علوي وفراس سعيد وعبد الرحمن أبو زهرة ودعاء طعيمة ونادية خلف ونيرمين ماهر وأحمد كمال وشريف باهر.