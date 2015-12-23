انفراد.. ننشر نص اللائحة الجديدة لـ"دعم مصر" بعد تعديلها

حصل موقع "برلمانى" على نص لائحة ائتلاف "دعم مصر "، بعد حذف الكثير من المواد وتعديل أخرى، والموافقة عليها من حزب مستقبل وطن فى اجتماع مغلق جمع بين أعضاء الحزب والائتلاف، ووافق على إثره حزب مستقبل وطن على العودة للائتلاف.

وتضم اللائحة 14 مادة، بعد إلغاء 10 مواد أخرى، حيث كانت تضم اللائحة الأولى 24 مادة، ومن أبرز المواد التى حذفت بالكامل هى المادة 18 التى تتحدث عن الالتزام برأى أغلبية أعضاء الائتلاف، وكذلك مادة الانتخابات المحلية، ومادة الأمانات العامة للائتلاف، والتى تم إلغاؤها كاملة.

رسميا.. حزب "مستقبل وطن" يعود لائتلاف "دعم مصر"