بالفيديو..محامى خالد يوسف:نمتلك 33 مستندا يجعلان عميد آداب الإسكندرية وزوجته متهمان

قال مصطفى رمضان، محامى النائب البرلمانى والمخرج خالد يوسف، إن تحقيقات مباحث المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، أكدت أنه توجد محادثة (شات) على صفحة زوجة عميد كلية آداب الإسكندرية الشخصية دارت مع موكلى تدل على كذب ما زعمته بأن خالد يوسف هو من تحرش بها.

وأضاف رمضان، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع" على فضائية "النهار": "قولاً واحدًا.. إذا قرأنا هذه الرسائل تقول إن الحقائق التى وضعت على الورق هى حقائق مقلوبة" مشددًا على أن التقرير الفنى أثبت أن زوجة عميد كلية الآداب قلبت الحقائق ومرفق معه 33 مستندًا تدل على ذلك.

>

وأشار إلى أن التقرير الفنى لمباحث المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، انتهى إلى أن عميد كلية الآداب وزوجته متهمان، وعليه كان سيتم إرسال القضية إلى محافظة الإسكندرية مسقط رأسهما، وتابع: "تقدمنا بطلب إلى رئيس النيابة الكلية بنيابة شمال الجيزة بضم البلاغين اللذين تقدمنا نحن بهما أحدهما فى القاهرة والآخر فى الإسكندرية".

>

فيما أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، أنه فى حال تأكيد ما قاله محامى النائب خالد يوسف، سيكون ذلك إنقلاب كبير فى القضية، ويتحول من زعموا أنهم ضحايا إلى جناة.