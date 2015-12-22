بالفيديو..نوال الدجوى لـ"خالد صلاح": هدف جامعة أكتوبر أن يكون للطالب دورا إيجابيا

قالت الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب msa، إن المهرجان الضخم الذى نظمته الجامعة لمدة 3 أيام بدار الأوبرا ، كان رسالة واضحة للتواصل مع كافة الدول العربية، حيث تم التواصل مع كليات الإعلام فى السعودية والكويت والأردن وباقى الدول العربية.

وأضاف نوال الدجوى خلال حوارها مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية "النهار"، أن الهدف مما تقوم به الجامعة هو إعداد الطالب ليكون له دورا إيجابيا فى هذا المجتمع، وكيف يتجاوب مع رسالات كبيرة فيستطيع أن يكون معنى وقيمة فى حياته، مضيقة :"أننا فى أمس الحاجة إلى الترابط والتقارب مع الدول العربية خاصة فى الشباب ".

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وأوضحت رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، أن كل المؤسسات التربوية لابد أن تعلم أبنائها خاصة ما قبل المراحل الجامعية، بأن يكونوا لهم معنى ويعملوا بجدية، مشيره إلى أن جامعتها بها مؤسسة خيرية تدعى "لبلدنا" حتى لا تحصل على تبرعات من أحد، وتقوم بأعمال خيرية كثيرة، بما فيها تطوير قرى فى الفيوم.

وأشارت الدكتورة نوال الدجوى، إلى أنهم حريصون فى الجامعة على أن يكون الشباب لديهم إحساس بمن هم أقل منهم حظاً، مضيفة: "لابد أن تعيش لمعنى وتعمل لهدف حتى يخرج العمل بقيمة".

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