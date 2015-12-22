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ننشر محضر اجتماع عودة "مستقبل وطن" لائتلاف "دعم مصر"

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ننشر محضر اجتماع عودة "مستقبل وطن" لائتلاف "دعم مصر" ننشر محضر اجتماع عودة "مستقبل وطن" لائتلاف "دعم مصر"
حصل "اليوم السابع" على محضر اجتماع ضم نوابا من حزب مستقبل وطن وعدد من نواب ائتلاف دعم الذى انتهى بالاتفاق على عودة الحزب إلى ائتلاف " دعم مصر " .

ووقع على محضر الاجتماع 13 نائبا من حزب "مستقبل وطن" أبرزهم، أشرف رشاد الشريف ومحمود يحيى وعبد الهادى حسين وسارة عثمان جاد المولى ، و4 نواب عن ائتلاف دعم مصر ، وهم علاء عبد المنعم وسعد الجمال ومحمد على يوسف وأحمد حسن سعيد

وكان حزب " مستقبل وطن " أعلن رسمياً عودته إلى ائتلاف دعم مصر، وقال فى بيان له أن عودته تنطلق من خلال ثوابته الوطنية و إعلاء لمصلحة الوطن و الاهتمام بأن يكون هناك توافقا حول الرؤى الوطنية و ذلك بعد ما تعهد به القائمين على الائتلاف من أن للحزب رؤيته المستقلة و كيانه المستقل داخل مجلس النواب .

رسميا.. حزب "مستقبل وطن" يعود لائتلاف "دعم مصر"

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مصر 365

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