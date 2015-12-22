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التحقيق مع عريف شرطة لاتهامه بالتعدى جنسيًا على طفلة بكفر الشيخ

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التحقيق مع عريف شرطة لاتهامه بالتعدى جنسيًا على طفلة بكفر الشيخ التحقيق مع عريف شرطة لاتهامه بالتعدى جنسيًا على طفلة بكفر الشيخ
يجرى محمد قنطوش رئيس نيابة بندر دسوق، تحقيقات موسعة، تحت إشراف المحامى العام الأول لنيابات كفرالشيخ الكلية المستشار محمد الزنفلى، مع عريف شرطة، لاتهامه بالاعتداء جنسيًا على طفلة وهتك عرضها.

كان اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفرالشيخ قد تلقى إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية، واللواء محمد عمار رئيس مباحث المديرية، بتقديم ربة منزل بلاغا يفيد بتعرض نجلتها " ا.ى" 12 عاما تلميذة بالصف السادس الابتدائى للاعتداء الجنسى من أحد الأشخاص فى مدخل أحد العقارات السكنية بمدينة دسوق، واتهمت عريف شرطة "ا.ا.ا" 30 عاما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6077 للعام 2015 جنح قسم دسوق، وجارى التحقيق فى الواقعة.

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