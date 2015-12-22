صور| محافظ بني سويف يكرم 30 من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة‎

كرم المستشار محمد سليم محافظ بني سويف 30 من أسر شهداء الواجب من أبناء المحافظة تقديرا لما بذلوه فى خدمة الوطن ، بالإضافة إلى توزيع 30 جهاز عروس على فتيات يتيمات ، حيث قدم المحافظ التهنئة للفتيات المقبلات علي الزواج ، مؤكدا حرصه على مشاركته لهن في فرحتهم والوقوف بجانبهم في بداية مرحلة جديدة من حياتهن.

كما قام المحافظ بتوزيع 6 كراسي كهربائية متحركة على مواطنين معاقي الحركة لمساعدتهم على ممارسة حياتهم، وذلك في إطار جهود المحافظة التنموية ورعاية أبناءها في كافة القطاعات.

جاء ذلك خلال حضورالمحافظ الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف، بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف بحضور اللواء محمود العشيري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف وعدد من أعضاء مجلس النواب، وبعض القيادات التنفيذية والأمنية، والدينية ورجال من علماء الأزهر والأوقاف وعدد كبير من المواطنين.

وتضمن الاحتفال تلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمة حول الذكرى العطرة لمولد الرسول محمد صل الله عليه وسلم، والدروس المستفادة من هذه المناسبة، وأهمية الاقتداء بالرسول في العمل والكفاح والصبر على الشدائد والتوحد، ونبذ الفرقة ونشر المحبة والسلام والعمل والجد والاجتهاد من أجل بناء الوطن وترسيخ روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا، وكيف كان ميلاد الرسول الكريم هو شرف لتلك الأمة، التي أعزها الله بالإسلام، وجعلها خير الأمم.