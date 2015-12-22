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بالصور.. محافظ السويس يشارك فى احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف

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بالصور.. محافظ السويس يشارك فى احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف بالصور.. محافظ السويس يشارك فى احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف
حضر اللواء العربى السروى محافظ السويس، اليوم الثلاثاء، نائباً عن السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية احتفال وزارة الأوقاف بمحافظة السويس بالمولد النبوى الشريف بمسجد الشهداء بحى السويس.

وحضرالاحتفالية كل من اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس الجديد واللواء أحمد ولى الدين رئيس أركان الجيش الثالث الميدانى نائبا عن قائد الجيش الثالث الميدانى والسيد عمرو أبو غبان ممثلا للمستشار أحمد عيد المحمدى القنصل العام للمملكة العربية بالسويس ، والدكتور جمال رجب نائب رئيس جامعة السويس والمهندس محمد نشأت البارودى السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور كمال بربرى وكيل وزارة الأوقاف بالسويس والشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس واللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس وغريب جودة رئيس حى عتاقة وطارق فاروق متولى عضو مجلس النواب والإذاعى أحمد عامر بإذاعة القناة ورؤساء الشركات ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية والشعبية والشبابية بالمحافظة وأهالى السويس.

وأدى المحافظ والحضور صلاة العشاء ثم بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم استمعنا لبعض الابتهالات والأناشيد عن مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

وتحدث الدكتور كمال بربرى عن يوم مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم فى الثانى عشر من ربيع الأول وكيفية الاعتماد على النفس من الطفولة فى حياة الرسول الكريم .

وناشد وكيل وزارة الأوقاف شباب السويس بضرورة التحلى بالصفات الطيبة والكريمة والاقتداء بسيدنا محمد صاحب الصفات الحميدة وأهمية التمسك بكتاب الله وسنة سيدنا محمد محمد صلى الله عليه وسلم.

وفى نهاية الحفل قام المحافظ والشيخ حافظ سلامة والقيادات التنفيذية والشعبية بتوزيع المصاحف والهدايا لعدد 75 طالباً وطالبة الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم بمدرسة فتية الإسلام تكريما وتقديرا وتشجيعا لهم.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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مصر 365

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