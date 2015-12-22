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محافظ كفرالشيخ يتفقد مزرعة الخاشعة لبحث سبل تنمية الثروة السمكية

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محافظ كفرالشيخ يتفقد مزرعة الخاشعة لبحث سبل تنمية الثروة السمكية محافظ كفرالشيخ يتفقد مزرعة الخاشعة لبحث سبل تنمية الثروة السمكية
تفقد الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مزرعة الثروة السمكية بمنطقة الخاشعة، التى تبلغ مساحتها حوالى 1000 فدان، لبحث سبل تنمية الثروة السمكية، يرافقه اللواء حمدى الحشاش رئيس مركز ومدينة الحامول، والمهندس سمير غباشى رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وخلال زيارته تفقد محافظ كفرالشيخ، عدد من الأحواض التى تستخدم فى إنتاج الأسماك، والتقى عدد من العاملين بمزرعة الخاشعة واستمع اليهم حول انتاج الثروة السمكية بها .

وقال محافظ كفرالشيخ إن مشروع الثروة السمكية بالخاشعة، من أهم المشروعات الاقتصادية التى تتبع المحافظة، حيث تم إنشاؤه عام 1985 م ، ضمن استثمارات الديوان العام .

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن هدف هذا المشروع هو إنتاج العديد من أنواع الأسماك لتوفير مصدر البروتين اللازم للإنسان، وسد الفجوة الغذائية لأبناء المحافظة من الأسماك، والتى تساهم فى إنتاج الأسماك باعتبار أن محافظة كفرالشيخ تنتج حوالى ثلث الناتج القومى من الأسماك.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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