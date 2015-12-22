ضبط 7 أشخاص بينهم سودانى خلال تنقيبهم عن الذهب بـ"مرسى علم"

تمكنت مباحث قسم شرطة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص بينهم سودانى متخصص فى التنقيب عن الذهب، وضبط بحوزتهم أجهزة تنقيب وكمية من الذهب الخام ، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من اللواء على عامر رئيس أدارة البحث الجنائى بالمديرية يفيد بتمكن قوه من مباحث قسم شرطة مرسى علم برئاسة المقدم شريف جلال رئيس مباحث القسم وبمشاركة النقباء رامى الجندى وإسلام ياسين وأحمد ثروت من ضبط 7 أشخاص بينهم سودانى داخل ورشة يتم بداخلها استخلاص مادة الذهب الخام من الصخور.

وضبط رجال مباحث القسم على 3 أجهزة تنقيب عن الذهب وكسارة و"خلاطة" صغيرة لطحن الصخور وتنقية الذهب منها، كما تم ضبط كمية صغيره من الذهب الخام بحوزتهم ، وتم تحريز سيارتين ربع نقل كان تستخدم للتنقل بين الأودية الجبلية خلال التنقيب.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة والذى حمل رقم 827 إدارى مرسى علم وجارى العرض على النيابة العامة.