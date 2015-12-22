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ضيفه على العصير وكله بالطحينة..العسل الأسود لزيادة الوزن وعلاج النحافة

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ضيفه على العصير وكله بالطحينة..العسل الأسود لزيادة الوزن وعلاج النحافة ضيفه على العصير وكله بالطحينة..العسل الأسود لزيادة الوزن وعلاج النحافة
الرغبة فى زيادة الوزن والتخلص من النحافة، غاية تتملك الكثيرين ممن يعانون نحافة بالغة ولا يتمكنون من اكتساب الوزن مهما تناولوا من طعام أو شراب، فبعض الأجسام تعانى من صعوبة زيادة الوزن ونحافة بالغة، تجعل كل حيلها فاشلة أمام اكتساب ولو بضع كيلو جرامات قليلة.

العسل الأسود لزيادة الوزن وعلاج النحافة


>زيادة الوزن وعلاج النحافة يحتاج للتأنى والتركيز على العناصر والمأكولات والمشروبات التى تساعد فى زيادة الوزن وعلاج النحافة باحتوائها على كم هائل من السعرات الحرارية، والسكريات المفيدة والتى تزيد الوزن أيضًا، والدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل، أخصائية أمراض السمنة والنحافة، أوضحت خلال حديثها عن طرق زيادة الوزن وعلاج النحافة، أن العسل الأسود أحد أبرز الإضافات اليومية التى إن انتظم عليها الراغب فى زيادة الوزن كانت سبيله للتخلص فعليًا من النحافة.

طرق زيادة الوزن وعلاج النحافة بالعسل الأسود


>وتابعت الدكتورة صفاء خلال حديثها عن طرق زيادة الوزن وعلاج النحافة ومشكلاتها، أن العسل الأسود يخطئ البعض بتجنبه، لعدم قدرتهم على تنويع استخداماته، وإضافته إلى أكثر من نوع طعام وشراب، يجعل الشهية مفتوحة على تناوله، وكذلك يمكن بفعل تناوله يوميًا زيادة الوزن وعلاج النحافة تمامًا واكتساب الوزن.

وأوضحت أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة خلال حديثها عن فوائد العسل الأسود لزيادة الوزن وعلاج النحافة، مؤكدة إمكانية إضافته إلى المشروبات المختلفة، أهمها اللبن كامل الدسم، فكوب واحد يوميًا من هذا الخليط يمد بكم من السعرات والسكريات يساعد على زيادة الوزن وعلاج النحافة كليًا وتدريجيا، كما يمكن إضافته إلى مخفوق الزبادى أيضًا لسماكة أكثر، ويكون كامل الدسم أيضًا، كما يصاحب هذا الكوب اليومى، طبق يومى من العسل الأسود مضاف إليه الطحينة أو بدون، ويتناوله الراغب فى زيادة الوزن وعلاج النحافة بالخبز الأسمر، كذلك يمكن إضافة العسل الأسود لطبق أرز باللبن خلال منتصف اليوم، فبجانب الحديد والكالسيوم والسعرات العالية والسكريات المفيدة يقوى العسل الأسود المناعة.

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