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نجيب ساويرس حول إقامة "دعم مصر" دعوى قضائية ضده: "أنا أبو القضايا"

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نجيب ساويرس حول إقامة "دعم مصر" دعوى قضائية ضده: "أنا أبو القضايا" نجيب ساويرس حول إقامة "دعم مصر" دعوى قضائية ضده: "أنا أبو القضايا"
قال نجيب ساويرس رجل الأعمال ومؤسس حزب المصريين الأحرار، تعليقاً على رفع ائتلاف "دعم " دعوى قضية ضده :"أنا أبو القضايا".

وأضاف نجيب ساويرس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أنه لو أراد الدكتور عماد جاد رئيس الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار الترشح لمنصب وكيل مجلس النواب، فليتقدم بطلب لذلك، متابعا :" عماد جاد مش بتاع مناصب ".
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