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صور| محافظة الوادي الجديد تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف‎

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صور| محافظة الوادي الجديد تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف‎ صور| محافظة الوادي الجديد تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف‎

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

شهد اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، نيابة عن رئيس الجمهورية احتفالات المحافظة بذكرى المولد النبوي الشريف، يرافقه القيادات التنفذية والشعبية والأمنية وممثلي القوات المسلحة، وذلك بعد صلاة العشاء  بالمجمع الإسلامي الكبير بمدينة الخارجة.

بدأ الأحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم و دار موضوع الاحتفال حول الاقتداء بأخلاق رسونا الكريم  صلى الله عليه وسلم،  قولًا وعملًا وخلقًا و بتعليمات الإسلام الحنيف في التعامل مع المسلمين وغيرهم ونبذ العنف والدعوه إلى التسامح والمحبة والتاأف والعطاء والصبر، وأن يضع الجميع مصلحة الوطن والحفاظ عليه فوق كل اعتبار وأن يحرص كل فرد من أبناء الوطن على العمل من أجل بناء .

وأكد  المحافظ على أهمية احتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف لاستحضار الذكرى العطرة لسيدنا محمد، والذى جاء رحمة للعالمين؛ داعيًا الجميع إلى الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونهجه في العمل على نشر تعاليم الإسلام السمحة والرحمة وحسن الحوار، موجهًا أطيب التهانى إلى أبناء المحافظة وإلى الأمة الإسلامية بمناسبة تلك الذكرى الخالدة.

 

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