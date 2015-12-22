تونس تحتجز 16 صيادًا مصريًا بتهمة اختراق المياة الإقليمية

قالت وزارة الدفاع التونسية، الثلاثاء 22 ديسمبر، إن قوات خفر السواحل احتجزت مركب صيد مصريا على متنه 16 صيادا بتهمة الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية التونسية.

وقالت الوزارة في بيان “ضبطت قطعة بحرية تابعة لجيش البر أمس الاثنين المركب المصري للصيد بالجر ابو اشرف المسجل ببورسعيد وعلى متنه 16 بحارا بحالة صيد غير قانونية بالمنطقة الخاصة عرض سواحل مدينة جرجيس”.

وأضاف البيان أن المركب اقتيد إلى ميناء جرجيس لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتتراوح غرامة السطو على الثروات السمكية بالمياه الإقليمية التونسية بين 20 ألفا و 220 ألف دولار.