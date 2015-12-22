لماذا يسير «بوتين» دون تحريك ذراعه اليمن ؟

فسر فريق من أطباء الأعصاب الأوروبيين، في دراسة طبية، السر وراء طريقة سير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مثبتاً ذراعه اليمنى، بأنها “مشية حامل السلاح”.

ونقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن الدراسة أن الرئيس بوتين ربما اعتاد على عدم تحريك ذراعه اليمنى أثناء السير نتيجة لتدريبات حمل السلاح التي حصل عليها عندما كان يعمل بالمخابرات السوفييتية “كي جي بي”.

وبحسب القائمين على الدراسة، فإن التدريبات كانت تعتمد على أن يكون الضابط حاملا سلاحه ناحية الذراع اليمنى، فيُبقي الجزء الأيمن من جسده ثابتاً أثناء المشي، ويُبقي الجزء الأيسر متحركا، كي يسهل عليه إخراج سلاحه حال احتاجه في أي مواجهة. وقد وجد القائمون على الدراسة أن تلك المشية لا تختص بالرئيس الروسي وحده، لكن وجدوها أيضاً عند رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، ورئيس الدفاع السابق أناتولي سيرديكوف، وكذلك القائد العسكري أناتولي سيدوروف، فجميعهم يتخذون نفس المشية، حيث إن جميعهم تلقوا تدريبات عسكرية مماثلة.

بالنسبة لميدفيديف، والذي تولى رئاسة روسيا بين 2008 و2012، حيث فصل بين فترتي رئاسة بوتين الثانية والثالثة، فوضعه مختلف إلى حد ما، حيث إنه لم يرتبط مباشرة بالمخابرات، إلا أنه ربما قام ببعض التدريبات العسكرية خلال سنوات دراسته بالجامعة. إلا أن لغة الجسد الخاصة بميدفيديف تشبه بشكل كبير لغة بوتين الجسدية، وكذلك طريقته في الكلام.