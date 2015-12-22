بوتين: لا بديل عن المحادثات بين الأطراف السورية بوساطة الأمم المتحدة

>أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عدم وجود أى بديل لإجراء محادثات بين الأطراف السورية بوساطة الأمم المتحدة.

ونقلت قناة روسيا اليوم الناطقة باللغة الإنجليزية عن المتحدث باسم المكتب الصحفى للكرملين قوله " إن بوتين أكد ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتيانياهو واتفق خلاله الطرفان على ضرورة الابقاء على الحوار النشط على جميع المستويات بغرض تنسيق جهود الدولتين فى مجال مكافحة الإرهاب ".

وفيما يتعلق بالازمة الراهنة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ، قال المتحدث ان بوتين شدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية من اجل القضاء على التصعيد الراهن فى الاوضاع هناك.

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