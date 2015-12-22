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مجلس الأمن الدولى يطالب سوريا بالسماح بوصول مساعدات ل13.5 مليون شخص

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مجلس الأمن الدولى يطالب سوريا بالسماح بوصول مساعدات ل13.5 مليون شخص مجلس الأمن الدولى يطالب سوريا بالسماح بوصول مساعدات ل13.5 مليون شخص
مرر مجلس الأمن الدولى بالإجماع قرارا يطالب جميع أطراف الصراع فى سوريا بالسماح بوصول مساعدات إنسانية عاجلة ومطلوبة بشدة لما يزيد على 13.5 مليون شخص.

وأعرب المجلس فى القرار عن "الغضب" إزاء تفاقم العنف فى سوريا، كما مدد التفويض الخاص بتسليم المساعدات عبر الحدود بدون موافقة حتى العاشر من يناير 2017.

وقال المجلس إنه "يأسى بشدة للتدهور المستمر فى الوضع الإنسانى المدمر بسوريا".

ومن بين 13.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية ودوائية، هناك 6.5 مليون نازح داخلى، و4.5 مليون شخص يعيشون فى مناطق يصعب الوصول إليها- ومن بينهم لاجئون فلسطينيون- و393700 شخص عالقون فى مناطق محاصرة.

كما أعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء عرقلة جماعات متطرفة لعمليات تسليم المساعدات.
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