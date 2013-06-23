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كريستنسن سائق أودي يفوز بسباق لومان للتحمل للسيارات

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كريستنسن سائق أودي يفوز بسباق لومان للتحمل للسيارات كريستنسن سائق أودي يفوز بسباق لومان للتحمل للسيارات

كتب : رويترز منذ 2 دقيقة

فاز الدنماركي توم كريستنسن، سائق أودي، بسباق لومان للتحمل للسيارات الرياضية، الذي أقيم على مدار 24 ساعة في فرنسا واختتم اليوم.

وهذه المرة التاسعة التي يحرز فيها كريستنسن لقب السباق وهو رقم قياسي.

وحقق فريق أودي الفوز بالسباق للمرة الرابعة على التوالي والثانية عشرة في آخر 14 عاما.

وتبادل كريستنسن قيادة سيارة الفريق الثانية مع البريطاني آلان مكنيش الذي حقق الفوز للمرة الثالثة والفرنسي لويك دوفال.

وألقت وفاة السائق الدنماركي آلان سيمونسن بعد حادث تصادم أمس السبت بظلالها على منافسات النسخة 90 للسباق.

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