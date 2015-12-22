الأهلي: بيسيرو لم يطلب ضم صفقات جديدة في يناير

يميل جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي للاحتفاظ بقوام الفريق وعدم تدعيمه بعناصر جديدة خلال موسم الانتقالات الشتوية في يناير.

وقال سيد عبد الحفيظ عبر شبكة الشباب والرياضة:"يحق لنا استبدال 3 أماكن في القائمة التي تضم 29 لاعبًا، إضافة إلى لاعبين تحت السن".

وأضاف أن جوزيه بيسيرو لم يطلب حتى الآن تدعيم الفريق بأي صفقات جديدة في يناير المقبل.

وأشار إلى أن الموسم لا يزال طويلاً للغاية، ويتبقى 28 مباراة في بطولة الدوري، لذا فإن كل لاعب أمامه فرصة للمشاركة.

يذكر أن الأهلي أبرم 8 صفقات مطلع الموسم الجاري، هم رامي ربيعة وأحمد حجازي، جون أنطوي، مالك إيفونا، أحمد الشيخ، محمد حمدي زكي، وصالح جمعة.