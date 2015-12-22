طارق يحيى لـ في الجول: لن أرد على تصريحات مرتضى منصور بشأني

رفض طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش التعليق على تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك والتي أكد فيها منعه من دخول النادي.

وكان طارق يحيى قاد طلائع الجيش للفوز على الزمالك 3-2 في يوم الأحد بالدوري المصري الممتاز.

وقال يحيى لـFilGoal.com عن تصريحات مرتضى منصور ومنعه من دخول النادي واتهامه بالغل أمام الزمالك "ليس لدي ما أقوله سوى لا تعليق".

وأضاف "بالنسبة لمباراة الحرس خسارتهم أمام الأهلي ستؤثر بالإيجاب عليهم وسيحاولوا التعويض أمامنا.. الفريقان تقريبا في نفس المستوى لكن يعاني كل منهما من سوء التوفيق والنتائج".

وأردف "لكن الفوز على الزمالك ربما يكون عودة لطلائع الجيش وبداية نغمة الانتصارات".

وتابع "صفقات يناير سيتم مناقشتها بعد المباراتين القادمتين سنحدد مع الإدارة، نحن في حاجة لمهاجم فهذا المركز يحتاج دعما".