رواد فيس بوك يهاجمون أفيخاى أدرعى بعد تهنئته للمسلمين بالمولد النبوى

انهالت الشتائم والسخرية على أفيخاى أدرعى، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، عقب تهنئته للمسلمين بالمولد النبوى الشريف، من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فبمجرد أن كتب على صفحته على فيس بوك: "بمناسبة عيد المولد النبوى الشريف.. إليكم أجمل التهانى وكل عام وأنتم بألف خير"، حتى انهالت عليه التعليقات الساخرة منه.

وقال إيموس محمد: "وأنت مالك يا معفن بالمولد أنت عدو الإسلام.. هو اللى يقتل الأطفال والصغار لا دين له".

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أما سامح سعودى فقال له: "وأنت بألف زفت على دماغك.. الله يلعنك بكل حرف بيتكتب على صفحاتكم"، وهو ما أكده سعيد": "يخرب بيتك يافخفخ كل مناسبة تهنينا ونفس اللحظة تقتل اخواننا الفلسطينيين.. إسرائيل دولة مجرمة".

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وقالت مودى: "وأنت مال أمك يا أفيخاى بمولد سيد البشرية يا شوية مرتزقة إن شاء الله أخرتكم قربت.. سنة سودا عليكم إن شاء الله"، فيما قال خالد بن عربى: "فيخو بمناسبة عيد نبوى الشريف أتمنى لكم إعصار يدمر إسرائيل كلها يا ابن الخنزيرة عاشت فلسطين بقلب مغربى"، أم محمود أبو عاذرة فقال: "الشيخ فيخو.. جزاك الله كل شر وأبعد عنك كل خير وحشرك فى جهنم مع الكفار.. اللهم أرنا فى الشيخ فيخو يوما أسود".

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أما ماجى وائل فقالت: "مهما عملت أفخاى الكلب هتفضل فى نظرنا ونظر كل العرب سفاحين وإرهاب دماء.. والدليل أنك بترسم الدور علينا أنكم لسا زى مانتو محتلين وناهبين خير شعب ومغتصبين أرضه وسفك الدماء أطفال على شيوخ على نساء على شباب.. متتعبش نفسك العرب مش أغبياء ليكونوا معاك ويرحبوا بيك"، فيما دونت إيمان فاروق قائلة: "بالمناسبة مين إسرائيل دى.. أكيد حاجة عفنة نكرة فارضة نفسها علينا حرامية.. اتفوو على كل صهيونى".

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فيما دون محمد خولى: "نفسى أفهم أنت يا أفيخاى مستفيد إيه.. أنت مثل اللى بيقتل القتيل وبمشى بجنازته.. قمة فى الخباثة واللؤم.. وبعدين أنا عارف ليه تهنئ المسلمين بميلاد أشرف الخلق والمرسلين لأنك عارف بذاتك أنه ديننا هو الدين الصحيح رغم السلبيات اللى بنواجهها كأمة مسلمة ومثل كل المجتمعات بكل أقطار العالم.. أتمنى لك سوء الخاتمة".

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