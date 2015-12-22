أخبار عاجلة

العين الثالثة: حلقة الجمعة 07 إبريل 2017 -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
مزارات الإسكندرية السياحية تستقبل الأطفال مجانا في يوم اليتيم -
الذهب يرتفع 6 جنيهات في السوق المحلي -
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016 -
12 ساعة بين قصف سوريا.. ورد «الخارجية» الهزيل -
رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رواد فيس بوك يهاجمون أفيخاى أدرعى بعد تهنئته للمسلمين بالمولد النبوى

Google+ Print
رواد فيس بوك يهاجمون أفيخاى أدرعى بعد تهنئته للمسلمين بالمولد النبوى رواد فيس بوك يهاجمون أفيخاى أدرعى بعد تهنئته للمسلمين بالمولد النبوى
انهالت الشتائم والسخرية على أفيخاى أدرعى، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، عقب تهنئته للمسلمين بالمولد النبوى الشريف، من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فبمجرد أن كتب على صفحته على فيس بوك: "بمناسبة عيد المولد النبوى الشريف.. إليكم أجمل التهانى وكل عام وأنتم بألف خير"، حتى انهالت عليه التعليقات الساخرة منه.
>اليوم السابع -12 -2015

وقال إيموس محمد: "وأنت مالك يا معفن بالمولد أنت عدو الإسلام.. هو اللى يقتل الأطفال والصغار لا دين له".
>اليوم السابع -12 -2015

أما سامح سعودى فقال له: "وأنت بألف زفت على دماغك.. الله يلعنك بكل حرف بيتكتب على صفحاتكم"، وهو ما أكده سعيد": "يخرب بيتك يافخفخ كل مناسبة تهنينا ونفس اللحظة تقتل اخواننا الفلسطينيين.. إسرائيل دولة مجرمة".
>اليوم السابع -12 -2015

وقالت مودى: "وأنت مال أمك يا أفيخاى بمولد سيد البشرية يا شوية مرتزقة إن شاء الله أخرتكم قربت.. سنة سودا عليكم إن شاء الله"، فيما قال خالد بن عربى: "فيخو بمناسبة عيد نبوى الشريف أتمنى لكم إعصار يدمر إسرائيل كلها يا ابن الخنزيرة عاشت فلسطين بقلب مغربى"، أم محمود أبو عاذرة فقال: "الشيخ فيخو.. جزاك الله كل شر وأبعد عنك كل خير وحشرك فى جهنم مع الكفار.. اللهم أرنا فى الشيخ فيخو يوما أسود".
>اليوم السابع -12 -2015

أما ماجى وائل فقالت: "مهما عملت أفخاى الكلب هتفضل فى نظرنا ونظر كل العرب سفاحين وإرهاب دماء.. والدليل أنك بترسم الدور علينا أنكم لسا زى مانتو محتلين وناهبين خير شعب ومغتصبين أرضه وسفك الدماء أطفال على شيوخ على نساء على شباب.. متتعبش نفسك العرب مش أغبياء ليكونوا معاك ويرحبوا بيك"، فيما دونت إيمان فاروق قائلة: "بالمناسبة مين إسرائيل دى.. أكيد حاجة عفنة نكرة فارضة نفسها علينا حرامية.. اتفوو على كل صهيونى".
>اليوم السابع -12 -2015

فيما دون محمد خولى: "نفسى أفهم أنت يا أفيخاى مستفيد إيه.. أنت مثل اللى بيقتل القتيل وبمشى بجنازته.. قمة فى الخباثة واللؤم.. وبعدين أنا عارف ليه تهنئ المسلمين بميلاد أشرف الخلق والمرسلين لأنك عارف بذاتك أنه ديننا هو الدين الصحيح رغم السلبيات اللى بنواجهها كأمة مسلمة ومثل كل المجتمعات بكل أقطار العالم.. أتمنى لك سوء الخاتمة".
>اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365