السفير البريطانى بالقاهرة: فخور بما توصلت له جهود مصر وبريطانيا بشأن ليبيا

أعرب السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن، عن فخره لمساهمة جهود بلاده ومصر والأطراف الليبية لاتفاق الصخيرات، والذى تم التوقيع عليه هذا الأسبوع بالمغرب.

وقال كاسن - فى تغريدة اليوم الثلاثاء على موقع "تويتر" - "فخور بما توصلت إليه المجهودات الليبية والمصرية والبريطانية لإيجاد أمل جديد للشعب فى ليبيا".

وكان وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند قد رحب بتوقيع الاتفاق السياسى الليبى من قبل أغلبية الأطراف الليبية المشاركة بالمفاوضات، والذى جرى التوقيع عليه فى احتفال أقيم بمدينة الصخيرات المغربية.

ويأتى هذا الاتفاق تتويجاً لما يزيد عن سنة من المفاوضات المعقدة بين الأطراف الليبية المختلفة، والتى ساهم فى تيسيرها مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.