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نجيب ساويرس:عماد جاد مستمر بـ"المصريين الأحرار" ومسائل شخصية وراء الأزمة

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نجيب ساويرس:عماد جاد مستمر بـ"المصريين الأحرار" ومسائل شخصية وراء الأزمة نجيب ساويرس:عماد جاد مستمر بـ"المصريين الأحرار" ومسائل شخصية وراء الأزمة
قال نجيب ساويرس رجل الأعمال ومؤسس حزب المصريين الأحرار، إن هناك مسائل شخصية وراء الأزمة بين الدكتور عماد جاد عضو الهيئة العليا للحزب وعلاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، موضحاً أنه اتصل بالدكتور عماد جاد، والذى تفضل مشكوراً بالبقاء بالحزب، مشيراً إلى أن الدكتور عماد جاد قامة ورجل مثقف وسياسى من الدرجة الأولى.

وأضاف ساويرس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أنه فى الأونة الأخيرة لم يكن هناك تواصل بين القائم بأعمال رئيس الحزب عصام خليل والدكتور عماد جاد، موضحاً أن هناك تجاوز حدث من علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، مشيرا إلى أنه تحدث مع عابد الذى قال له :"أنا باحترم الأستاذ عماد، وأرجوك بلغه أننى لم أقصد شئ".

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