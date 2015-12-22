رسميا.. حزب "مستقبل وطن" يعود لائتلاف "دعم مصر"

أعلن حزب " مستقبل وطن " رسمياً عودته إلى ائتلاف دعم مصر ، وقال فى بيان له أن عودته تنطلق من خلال ثوابته الوطنية و إعلاء لمصلحة الوطن و الاهتمام بأن يكون هناك توافقا حول الرؤى الوطنية و ذلك بعد ما تعهد به القائمين على الائتلاف من أن للحزب رؤيته المستقلة و كيانه المستقل داخل مجلس النواب .

وقال حزب مستقبل وطن فى بيانه "أنه فى إطار ما أعلنه رئيس الحزب محمد مصطفى بدران، بانسحاب الحزب من ائتلاف دعم مصر و ذلك للأسباب الموضوعية التى كانت تتجه نحو تأسيس دولة ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والعمل الحزبى و أحترام دولة الدستور و القانون و مجلس النواب ، وفى إطار ما خرج عبر بيان لائتلاف دعم مصر بالأمس حول إزالة النقاط الخلافية التي كانت من أهم العوائق حول عودة حزب مستقبل وطن للائتلاف، واحتراما لمبادرة لم الشمل والأتصالات التي تلقاها الحزب من شخصيات وطنية نثق في رؤيتها فقد تم عرض المستجدات السياسية على السادة أعضاء المكتب التنفيذى و السادة نواب الحزب حيث تم الاتفاق على الآتى.

أولا : لا مانع من عودة الحزب للائتلاف طالما زالت كل النقاط الخلافية التي كانت تمثل عائقا أمام انضمام الحزب ، كما أن الحزب سيوقع على ميثاق الشرف الخاص بالائتلاف و الذي يضمن أن الائتلاف ليس تنظيما سياسيا أو حزبا .

ثانيا : أن عودة الحزب تنطلق من خلال ثوابته الوطنية و إعلاء لمصلحة الوطن و الأهتمام بأن يكون هناك توافقا حول الرؤى الوطنية و ذلك بعد ما تعهد به السادة القائمين علي الائتلاف من أن للحزب رؤيته المستقلة و كيانه المستقل داخل مجلس النواب .

وأضاف البيان " وأخيرا أن الحزب ليتعجب مما تعرض له من نقد من خلال موقف سياسى واضح اتخذه دفاعا عن رؤيته واستقلاليته، كما أنه لا يقبل أن يزايد عليه أحدا أو كيانا، فالحزب معروف بوطنيته و انتمائه الذى لا غبار عليه، حيث أن الحزب تعامل بالشكل المحترم و المنظم فى إدارة الأزمة السابقة فلم يرد على من هاجمه ولم يصفق لمن أيده لإن مصر فوق الجميع ".



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