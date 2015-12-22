محافظ الدقهلية يعد رؤساء المحليات بمكافأة شخصية لأفضل إنجاز أسبوعى

قال حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، إنه على كل ريئس وحدة محلية ووكيل وزارة عرض إنجازته أسبوعيا، على أن يتم التصوير قبل وبعد، ويتم النشر على صفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية، ويستم تحديد معايير تقييم كل شهر لتحديد أفضل إنجاز للمسئول وسأعطيه مكافأة شخصية منى وشهادة شكر وتقدير وتكريمه.

وأصدر المحافظ خلال لقائه اليوم برؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة قرارا لذوى الاحتياجات الخاصه بتخصيص نسبة 10% من الأكشاك والمنافذ، بشرط أن يكون من أبناء المكان، وقرارا آخر بتطبيق تنفيذ إزالة كل المخالفات وتحصيل مستحقات الدولة عنها، لتساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمه للمواطنين فى كل القطاعات، وفى مقدمتها معدات نظافة وتجميل وتطوير وتحسين الطرق، وقيام كل رئيس وحدة محلية بتفعيل وتجهيز 50 كشكا أو منفذا مساحة (2) متر طول لعرض السلع على مستوى الوحدات المحلية لتوفير فرص عمل للشباب والأسر الفقيرة وذوى الاحتياجات الخاصة.