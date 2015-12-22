مديرية تعليم الإسماعيلية تكرم العاملين بمدرسة القنطرة غرب الزراعية

كرمت الدكتورة أسماء الديب وكيلة مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، مدير ومعلمى مدرسة القنطرة غرب الثانوية الزراعية من خلال الإنجازات التى تمت فى المدرسة، تحت إشراف المهندس السيد أحمد الشبراوى مدير المدرسة.

وطالبت وكيلة المديرية مدير التعليم الزراعي بالمديرية و مدير الإدارة مدير إدارة القنطرة غرب التعليمية ورئيس قسم الجودة بتوفير الإمكانيات للعاملين بالمدرسة والاستجابة لمطالبهم حيث كانوا يعملون بأيدييهم، بالإمكانات المتاحة بعد ساعات العمل الرسمية ويواصلون العمل على مدى عشر سنوات.

ومن هذه الإنجازات التى تمت بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية إنشاء قاعة اجتماعات نموذجية وحفر أكثر من 12 بئر ارتوازى على أعماق من 12 إلى 24 متر بالإضافة لتجديد مكاتب المبنى الإدارى من أعمال صيانة ودهانات وكهرباء، واستصلاح 12 فدان تم زراعتها 6 زيتون و 6 محاصيل و 8 أفدنة أخرى تم استصلاحهم بعد أن كانوا بركه مياة راكدة بالمشاركة المجتمعية.



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وكيلة المدرية تتفقد المدرسة



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متابعة للأعمال التى تمت داخل المدرسة



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الدكتورة أسماء تشاهد إنتاج المدرسة من الدواجن