إخلاء سبيل المتهمين بسرقة إيهاب توفيق لعدم كفاية الأدلة

أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل طالبين بعد اتهامهما بسرقة المطرب إيهاب توفيق، أثناء سيره بسيارته بشارع جامعة الدول العربية، وذلك بعدما كشفت التحريات الأولية عدم تورط الطالبين فى عملية السرقة، ولعدم كفاية الأدلة.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن المطرب إيهاب توفيق كان يقود سيارته بشارع جامعة الدول العربية صباح اليوم، وهو يتحدث فى هاتفه المحمول، فانحرفت سيارته تجاه سيارة يستقلها طالبان، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهم، وعلى إثر ذلك توجه المطرب إلى قسم شرطة العجوزة، وحرر محضرا بسرقة مبلغ 3 آلاف جنيه، مؤكدا قيام شخصين بمغافلته وسرقة المبلغ الخاص من سيارته، وقدم رقم لوحة السيارة الخاصة بهما.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة بإشراف العميد عبد الحميد أبو موسى مفتش المباحث، وأحمد الوليلى رئيس مباحث العجوزة تمكنت من ضبط الطالبين وبمواجهتهما أنكرا معرفتهما أن الشخص الذى تشاجرا معه هو المطرب إيهاب توفيق، ونفيا استيلائهما على أى نقود منه.

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