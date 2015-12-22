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حملات إزالة للمبانى المخالفة والإشغالات بحى الجمرك وشرق بالإسكندرية

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حملات إزالة للمبانى المخالفة والإشغالات بحى الجمرك وشرق بالإسكندرية حملات إزالة للمبانى المخالفة والإشغالات بحى الجمرك وشرق بالإسكندرية
شن حى الجمرك بالاسكندرية، اليوم الثلاثاء، تحت إشراف اللواء مهندس خالد فوزى رئيس حى الجمرك، حملة لمواجهة ظاهرة المبانى المخالفة.

وقامت اليوم بفك شدة خشبية بشارع البستانى من متفرعات شارع محمد كريم بدائرة قسم المنشية وذلك فى إطار الحملات اليومية المكثفة ولا تزال المتابعة مستمرة، كما قامت إدارة الكهرباء بالحى بمتابعة أعمال الصيانة اللازمة لمسجد شعيب وحارة الزهرى باللبان وشارع أبو وردة وبعض تفرعاته بمنطقة الجمرك عن طريق مقاول الخطة.

من جهة أخرى قامت إدارة الحدائق بالحى بأعمال تقليم وتهذيب الأشجار وقامت منظومة النظافة بأعمال التنظيف ورش المياه بالحديقة أمام مسجد أبى العباس بشارع محمد كريم وذلك حفاظا على المظهر الجمالى للمكان.

فى سياق متصل، شن حى شرق برئاسة علاء يوسف رئيس حملة لإزالة إشغالات الطريق، حيث قامت إدارة إشغال الطريق بحملة إزالة لإشغالات الكافتريات والباعة الجائلين بطريق الجيش بداية من سبورتنج حتى شارع الإقبال بلوران، كما قامت إدارة إشغال الطريق بالتعاون مع شرطة المرافق وقوة من قسم سيدى جابر بحملة إزالة للأكشاك والعشش المخالفة بطريق المطار أمام الصرف الصحى بجوار مزلقان القطار.

وعقد علاء يوسف رئيس حى شرق اجتماعا مع العميد خالد عبد المحسن وكيل شرطة المرافق للتنسيق على استمرار حملات الإزالة بشارع مصطفى كامل وشارع محطة السوق بباكوس والمتابعة للتأكد من إزالة جميع الإشغالات والتنبيه بعدم رجوعها مرة أخرى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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