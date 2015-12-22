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وكيل "تعليم دمياط" و مستشار التعليم الأساسى يبحثان سبل التعاون المشترك

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وكيل "تعليم دمياط" و مستشار التعليم الأساسى يبحثان سبل التعاون المشترك وكيل "تعليم دمياط" و مستشار التعليم الأساسى يبحثان سبل التعاون المشترك
استقبل الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، اليوم ، حسن عبد التواب اسماعيل – مستشار التعليم الأساسى والمجال الصناعى لوزير التربية والتعليم الذى عقد اجتماعات فى 5 محافظات وهى دمياط والبحيرة ومرسى مطروح والإسكندرية والمنوفية.

واستهدف الاجتماع موجهى العموم للمجال الصناعى بالإضافة إلى معلمين من كل المحافظات لمناقشة كل ما هو جديد فى مجال التجارة والحفر و"لزق القشرة" وذلك ببيت الخبرة العالمى بدمياط.

عقد الاجتماع بمقر نقابة المعلمين بمدينة دمياط حيث تم التدريب على لزق القشرة و"التدهيب" وأعمال النجارة وقاموا بالعمل اليدوى الفعلى على مدار الاجتماع الذى استمر 4 ساعات متواصلة وحضر اللقاء خالد عبد الحكم وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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