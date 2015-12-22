بالصور.. محافظ البحيرة يشهد احتفال "الأوقاف" بمناسبة المولد النبوى الشريف

شهد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفقة اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، الاحتفال الذى نظمته مديرية الأوقاف، بمناسبة المولد النبوى الشريف بمسجد التوبة فى دمنهور.

بدأ الاحتفال عقب صلاة العشاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ إبراهيم حربى، ثم كلمة للدكتور إبراهيم السيد، وكيل وزارة الأوقاف، تناول فيها بعضًا من الصفات الجليلة التى اتسم بها الرسول الكريم، وضرورة الاقتداء بسنته وسيرته العطرة.

وأشار إلى أن الكون كله يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم الذى جاء ليعيد الانسجام والاطمئنان بين المخلوقات كلها، ثم اختتم الحفل بالابتهالات والتواشيح الدينية فى مدح الرسول الكريم، للشيخ عصام الشاذلى.

حضر الحفل محمد الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أشرف عبد القادر، رئيس المباحث الجنائية، وقيادات مديرية الأمن، وفتحى عبد الغنى، السكرتير المساعد، وسعد غراب، رئيس مدينة دمنهور، والقيادات التنفيذية، والدينية، والشعبية، ورؤساء النقابات، وجمع غفير من أهالى دمنهور.



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